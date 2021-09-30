Hayalet fakültelere yapılan harcamalar dudak uçuklattı

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki fakülteye, kurulduğundan bu yana öğrencisi olmamasına rağmen milyonlarca lira personel maaşı ve çeşitli harcamalar yapıldığı tespit edildi.

Orhan BOZKURT

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrencisi olmayan iki fakülte için yapılan harcamalar dudak uçuklattı.

İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında Patnos ilçesinde bilgisayar, mimarlık ve makina bölümleri olan ‘Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi’, 2016 yılında ise Doğubeyazıt ilçesinde ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ açıldı.

Milyonlarca lira para harcanarak binalardaki bu iki fakülteye geçen süre içerisinde herhangi bir öğrenci alınmadı.

Dekanlıklarını Vekaleten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yürüttüğü bu iki fakülte için geçen sürede sadece personel ve cari giderler için yaklaşık 5 milyon lira harcandı.

HARCANAN RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI

Sayıştay denetcilerinin hazırladığı raporda 2016 yılında kurulan Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için bugüne kadar 139 bin 955 lira, 2011 yılında kurulan Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi için ise 3 milyon 482 bin 680 TL harcama yapıldığı tespit edildi.

Öğrencisi olmayan fakülteler için yapılan harcamaların yıl yıl tespit edildiği Sayıştay tarafından hazırlan raporda, “İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına yol açtığı değerlendirilmektedir” denildi.