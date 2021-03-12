Hayaller ve gerçekler

Üniversite adayı öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması için ÜNİVERİ adlı bir sistem kuran Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, önceki gün de üniversite öğrencilerinin kariyerini planlamak ve iş hayatında beklentilerini karşılamak için birinci sınıfların müfredatına, “Kariyer Planlama Dersi ” ekletti. 2020-2021 akademik yılı sonuna kadar bu dersi 100 üniversitede 400 bin birinci sınıf öğrencisinin almasını hedefliyorlar.

MAAŞLAR DA VAR

YÖK, TÜBİTAK ve İŞKUR'dan alınan verilerle, lise öğrencilerinin üniversitede okuyacakları ‘lisans' bölümü ile ilgili fikir verilmesi için ÜNİVERİ adlı bir veri tabanı da oluşturulmuştu. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası bölümüne göre iş bulma süresi, alabilecekleri en yüksek ve düşük maaşlar, kamuda ve özel sektörde istihdam oranları gibi karşılaştırmalı bilgiler paylaşılıyor.

SONLARI İŞSİZLİK

Böylece öğrenciler, üniversitede okuyacakları lisans tercihlerini ona göre yapıp, işsiz kalmayacak. 2021 YKS'ye 3.5 ay kaldı. 26-27 Haziran'da yapılacak sınava 2.5 milyon aday girecek. Öğretmen olmak isteyen YKS adayları, Cumhurbaşkanlığı ÜNİVERİ'ye göre tercih yapmaya kalkarsa, neredeyse atanamayan öğretmen olmadığı gibi toz pembe bir tablo ile karşılaşıyor. Ancak, Türkiye'deki 93 eğitim fakültesinde 222 bin öğrenci okurken, 700 bin mezun atanmayı bekliyor.

ÜNİVERİ'NİN TOZ PEMBE TABLOSU

100 öğretmenden…

■ 2.1'i mezun olmadan,

■ 55.6'sı ilk 6 ay içinde,

■ 11.4'ü en geç 1 yılda,

■ 30.9'u 12 ay sonra iş buluyor.

■ 55,8'i asgari ücretli,

■ 21.9'u 3-4 bin lira

■ 6.8'i 5-6 bin lira

■ 0.8'i 6-7 bin lira

■ 0,7'si 7 bin lira üzeri maaş alıyor.