İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Ara tatil kaç gün sürecek?

İlk ara tatil için beklenen gün geldi. İlk ara tatil 12 Kasım Cuma günü başlayacak, 21 Kasım Pazar günü sonuna kadar devam edecek. Okulların kapalı olacağı 9 günlük ilk ara tatil fırsatı ile öğrenciler hem dinlenecek hem de derslerdeki açıklarını kapatacak.

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Ders yoğunluğunun arttığı son dönemde öğrenciler sabırsızlıkla ilk ara tatil için bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe koyulan ilk ara tatil ile öğrenciler sınav maratonlarından bir nebze uzaklaşacak. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

* 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

* Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

* 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

* Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise geçtiğimiz haftalarda konu hakkında şu açıklamalarda bulundu.

* Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz.

* Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

* Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.

* Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında.

* Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

* Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

* Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.

* Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

* Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?

* 40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var.

* Bu sınıfların olduğu yerlerde ‘süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz' diye yetki veriyoruz. Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.