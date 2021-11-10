İmam hatip okullarına veli bilgisi olmadan öğrenci nakli iddiası

Hatay’daki imam hatip okullarında velilerin bilgisi olmadan öğrenci nakli yapıldığı iddia edildi. Dört okul arasında yapılan öğrenci nakilleri ile bazı okullarda idareci kadrosunun arttırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Reyhanlı İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve TOKİ Sezer Uçar Ortaokulu'nda okul idarecileri tarafından, velilerin bilgisi olmadan öğrenci nakilleri yapıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Reyhanlı İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 civarında öğrenci, Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na; TOKİ Sezer Uçar Ortaokulu'ndan da 80 civarında öğrenci 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'na nakledildi.

Yine aynı okula ismine henüz ulaşılamayan başkan okullardan da 50 öğrenci nakledildi. İddiaya göre ayrıca; 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'na nakil veren 2 ayrı okul daha mevcut. Okullarda nakillerin, velilerin bilgisi olmadan yapıldığı ve 6 okul arasında gerçekleşen nakillerde, okulları değiştirilen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu okula aktif devam etmeyen kız öğrenciler oluşturduğu kaydedildi.

HEDEF İDARECİ KADROLARININ ARTTIRILMASI

Nakillerin, öğrenci sayısının arttırıldığı okullarda idareci kadrolarının arttırılması amacıyla yapıldığı iddia edildi. Okullarda artan öğrenci sayısına göre müdür yardımcısı ve rehber öğretmen sayısında da artış yaşanıyor. Ancak Eğitim Sen'e göre ortada birçok suç var.

EĞİTİM SEN: HEM USULSÜZ HEM DE SUÇ

Evrakta sahtecilik, devleti zarara uğratma, veli bilgisi olmaksızın nakil gibi aynı anda birçok suç teşkil eden nakillere ilişkin Eğitim Sen Hatay Şubesi'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

– Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları yönetici norm kadrolarına ilişkin yönetmelik açıktır. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı 501'e 1, 501-1001'e kadar 2, 1001-1501'e kadar 3 olarak belirlenmiştir. Okullar arası nakil işlemlerinin nasıl olacağı açıktır. Usulsüz işlemlerle, kendi sendikalarına yakın isimler için kontenjan yaratılması kabul edilemez. Söz konusu işlem usulsüz olmakla beraber suçtur. Eğitim Sen Hatay Şubesi olarak; gerekli tahkikatın yapılmasını talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız.