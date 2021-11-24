İstanbul’da 32 öğrenciye bir yatak düşüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 bütçe görüşmelerine öğrencilerin yaşadığı yurt sorunu damga vurdu.

Deniz AYHAN

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye genelinde 779 öğrenci yurdu ve 742 bin 780 yatak kapasitesi olduğunu açıkladı.

Kasapoğlu, “İspanya'da 91 bin, Hollanda'da 113 bin, Almanya'da 290 bin, Fransa'da 365 bin, İngiltere'de 550 bin düzeyinde yurt kapasitesi var'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise, şunları söyledi:

HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?

– 3 milyon 800 bin öğrenci için 742 bin yatak var. Yani her 5 öğrenciye bir yatak düşüyor. İstanbul’da 802 bin 131 öğrenci ve 21 devlet yurdu bulunuyor. 32 öğrenciye 1 yatak düşüyor” dedi. Adıgüzel, 83 puanla ataması yapılmadığı için trafo boyarken hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'u da hatırlatarak, “Kim ödeyecek vebalini? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

183 BİN 934 ÖĞRENCİ AÇIKTA KALDI

– Türkiye genelinde 624 bin 237 öğrenci yurt için başvuru yaptı ama 440 bin 303 öğrencinin yurtlara yerleşti. 183 bin 934 öğrenci açıkta kaldı. Bu öğrencilere ‘Gidin başınızın çaresine bakın’ diyorsunuz. Sonra da ‘biz yüzde 90-95 başarılı olduk’ diyorsunuz. Sayıştay’a göre yurt olarak kiralanan binalarda can güvenliği yok. Bırakın 2-3 kişiyi, birçok yurtta öğrenciler 6 kişilik koğuş sisteminde barınmaya çalışıyor.