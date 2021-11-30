İstanbul’da bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye fırtınalı havanın etkisi altında. Birçok şehir fırtınadan etkilenirken öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok ilde okullar tatil oldu. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Düzce, Sinop ve Bartın'da okullar tatil edildi.

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Türkiye’nin batı kesimlerinde kuvvetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Dün akşam saatlerinden itibaren birçok ilin valiliği tarafından eğitime ara verildiği duyuruldu.

OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Düzce, Sinop ve Bartın’da okullar bugün tatil ilan edildi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

“Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.”

KOCAELİ’DE FIRTINA TATİLİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

SAKARYA’DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Marmara’da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı adeta felç etti. Sakarya’da çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli'den sonra Sakarya'da da yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

YALOVA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yalova’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” denildi.

BURSA’DA FIRTINA OKULLARI TATİL ETTİRDİ

Bursa’da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

BALIKESİR OKULLARI TATİL İLAN ETTİ

Balıkesir’de gün boyu yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın da devam edileceği tahminleri yapılan fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Gece yarısından itibaren etkisini arttırması tahmin edilen fırtına nedeniyle polis ekipleri Balıkesir’de cadde ve sokaklarda anons yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gündüz sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar, gece ise Balıkesir il merkezinde fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, çok sayıda ağaç devrildi. İşyeri ve ev çatılarda hasar meydana geldi. Yarın da etkili olacağı belirtilen fırtına nedeniyle Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüzyüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına hızının Bigadiç ilçesinde 102, Marmara Adası’nda 97, Havran’da 87 ve Altıeylül’de saatte 75 kilometreye ulaştığı belirtilerek, şöyle denildi:

“İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Balıkesir il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

POLİS SOKAK SOKAK UYARIYOR

Balıkesir il merkezi ve tüm ilçelerinde devriye görevinde bulunan polis ekipleri de anons yaparak vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor. Ekipler yaptığı anonsta şu uyarıda bulundu:

“Meteorolojiden alınan son bilgilere göre fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istirham ediyoruz.

TEKİRDAĞ’DA EĞİTİME LODOS ENGELİ

Tekirdağ’da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur” denildi.

ÇANAKKALE’DE OKULLAR BUGÜN TATİL

Çanakkale'de şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos fırtınası tüm gün devam ederken, feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın da fırtınanın devam edeceğini açıklaması üzerine Çanakkale Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı’nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir” denildi.

DÜZCE OKULLARI TATİL ETTİ

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Düzcede lodos etkili oluyor. Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Atay paylaşımında, “Düzce’de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE VİZE SINAVLARI 6 ARALIK TARİHİNE ERTELENEDİ

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vize sınavlarının ertelendiğini duyurarak, “Sevgili gençler, valiliğimizin lodos uyarısını dikkate alarak 30 Kasım tarihinde yapılması planlan vize sınavlarının, saatleri aynı kalacak şekilde 6 Aralık tarihinde yapılmasına karar verdik. Güvende kalın, kendinize dikkat edin.” dedi.

SİNOP’TA OKUL VE ÜNİVERSİTELERE FIRTINA ARASI

Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop Üniversitesi'nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, “30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından da fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, “Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

BARTIN’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, meteorolojik ikaz düzeyinin turuncu seviyeye yükseldiği belirtildi. Fırtınanın şiddetini artırmasıyla yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır.”