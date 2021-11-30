İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de bugün okullar var mı?

Ülkenin batı kesimlerinde dün etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği 30 Kasım günü için İzmir'de okulların tatil olup olmayacağını sorusu ise yanıt buldu. Birçok ilde eğitime ara verilirken, İzmir'de okullar tatil edilmedi.

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İzmir’de öğrenciler yaşanabilecek olumsuz şartlar sebebiyle bugün okullar tatil edilecek mi merak ediyordu. Dün akşam saatlerinden itibaren birçok şehrin Valiliği okulların tatil ilan edildiğini duyurdu.

İZMİR’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Düzce, Sinop ve Bartın'da okullar bugün tatil ilan edildi. İzmir’de okullar tatil edilmedi.

FIRTINA İZMİR’İ DE VURDU

İzmir’de dün rüzgarın hızının Narlıdere’de saatte 110, Karaburun’da 99, Foça ve Urla’da 98, Tire’de 93, Güzelbahçe’de 79, Konak’ta 77 ve Karşıyaka’da 76 kilometreye ulaştığı belirtildi.

33 AĞAÇ DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Kent genelinde 33 ağaç devrildiği; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça’da birer çatı uçtuğu aktarıldı. 60 kişiden oluşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Konak, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Balçova’da yollarda, parklarda ve tramvay güzergahında devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılması sağladığı belirtildi.

DENİZ YÜKSELDİ

Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığının kent genelinde olası çatı ve kiremit uçması, tabela düşmesine karşı güvenlik tedbiri aldığı açıklandı. Rüzgarın özellikle güney–güneybatı yönünden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle Karşıyaka Yelken Kulübü’nün olduğu bölgede denizin yükseldiği ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin tramvay hattının sudan etkilenmemesi için tahliye işlemi yaptığı bildirildi.