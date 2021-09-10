Kadıköy Anadolu Lisesi’nde dikkat çeken yerleştirme: Taban puanı 455 olmasına rağmen 405 puanlı öğrenci kaydedildi

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tepki çeken bir olay yaşandı. Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini tespit etti. 405 puan almasına rağmen okula kaydı yapılan öğrencinin sağlık sorunu gerekçe gösterildi. Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu savundu.

Batuhan SERİM

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Liselere Giriş Sınavı'ndan (LGS) 405 puan bir kız öğrencinin, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştirildiği iddia edildi. 2021-2022 yılı Eğitim-Öğretim döneminde Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleşen son öğrencinin puanı ise 455. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir dilekçe sunan Okul Aile Birliği, karara tepki gösterdi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: YÖNETMELİĞE UYGUN

SÖZCÜ'nün ulaştığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu kız öğrencinin yönetmeliğe uygun olarak okula yerleştirildiğini savundu. Öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi'ne kaydının, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin öğrenci yerleştirme ve nakil koşullarını belirleyen 23. maddesine uygun olduğu kaydedildi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ YERLEŞTİRMEYE TEPKİLİ

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Seçil Gönül Vurulgan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdığı dilekçede ise, bu kararın sadece okuldaki öğrenciler için değil Türkiye'deki bütün öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu savundu. Vurulgan, dilekçenin devamında öğrencinin mevzuata uygun bir şekilde başka bir okula kaydının alınmasını talep etti, bir adım atılmaması halinde de savcılığa suç duyurusunda bulunacağını yazdı.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“MEVZUATA AYKIRI”

“LGS sonucuna göre öğrenci alınan Kadıköy Anadolu Lisesi'ne 2021-2022 yılı Eğitim-Öğretim döneminde yerleşen son öğrencinin puanı 455.339'dur. Ancak LGS'de 405 puan alan bir kız öğrencinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararı ile hazırlık sınıfına yerleştirilmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencinin sağlık sorunu gerekçe gösterilerek alındığı söylenen bu karar mevzuata aykırıdır.

“BİNLERCE ÖĞRENCİNİN SINAV PUANINI HİÇE SAYMAKTIR”

LGS sonucu ile hak ederek Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleşen öğrencilerin aldığı puan ile bu öğrencinin puanı arasında 50 puan gibi çok büyük fark vardır. Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştirilmesi demek, sıralamada önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır. Hakka, hukuka ve vicdana aykırı olarak alınmış bu karar, sadece Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır.

“AKSİ TAKDİRDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Öğrencinin kaydının mevzuatta belirtilen kurallara uygun bir okula alınması, aksi takdirde hukuka aykırı olarak alınan bu kararın iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bilgilerinize arz ederiz.”