Kalacak yer bulamayan üniversiteli gençler hayallerinden vazgeçiyor

Hayalini kurdukları bölüm ve üniversiteleri kazanmak için gece gündüz çalışan ve en sonunda üniversitelerin bir bölümüne yerleşmeyi başaran binlerce genç, kalacak yer sorunu yüzünden üniversiteye gitmekten ya vazgeçiyor ya da vazgeçmeyi düşünüyor. KYK yurtlarında kontenjan yetersizliği, fahiş ev, apart ve özel yurt kiraları, zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan ve bu sıkıntıları pandemiyle katlanan ailelerin belini bükerken, genç beyinlerin ise hayallerine ket vuruyor.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Corona virüsü salgını süresince ilkokullardan, üniversitelere kadar tüm eğitim-öğretim birimlerinde yüz yüze eğitim durdurulmuş, uzaktan eğitime geçilmişti. Bu durum üniversite öğrencilerini ekonomik olarak bir yandan rahatlatırken bir yandan da ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmıştı.

Üniversiteyi şehir dışında kazanan ve başvurduğu KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtlarına yerleşemeyen binlerce öğrenci ya özel yurtlara kayıt yaptırdı ya da ev kiraladı. Pandeminin Türkiye'de hızla yayılmasıyla okullara ara verilmesi, öğrencilerin kiraladıkları evlerden ve kayıt yaptırdıkları özel yurtlardan ayrılmalarına sebep oldu.

TEK ODAYA 900 TL

Normal şartlarda bile ev sahiplerinin öğrencilere fahiş fiyatlarla kiraladıkları evler, Türkiye genelinde yaşanan ev kiralarındaki artışla tavan yaptı. Sosyal medyada alay konusu olan, küçük bir yatağın zar zor sığdığı ve küçücük penceresi duvara açılan, ‘tek göz oda' tarifine bile uymayan odaya 900 TL istenmesi vahim tabloyu gözler önüne seriyor.

Ekonomik sıkıntı ve yoksulluk çeken ailelerin, şehir dışında üniversite kazanan çocuklarına kalacak yer bulamayışı, gençleri okumaktan vazgeçme noktasına getirdi. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, ev ve özel yurtların yüksek kiralarından dert yanıyor. Yaşadıkları soruna çözüm getirilmesini istiyor.

ÜNİVERSİTEYE GİTMEKTEN VAZGEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Ailesiyle birlikte Kütahya'da yaşayan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Gülnihal Kaplan, sosyal medya görüntülü paylaşım sitesinde, içinde bulunduğu zor durumu anlatan bir video paylaşmıştı.

Kaplan, “Bursa'da kalacak bir yer bulamadım ve KYK yurdu da çıkmadı. Özel yurtlar ve evler pahalı olduğundan dolayı Bursa'ya gittiğimde kalacak bir yerim yok. Özel yurda veya eve verecek bir bütçemiz olmadığı için üniversiteye gitmekten vazgeçmeyi düşünüyordum. Paylaştığım video dolayısıyla da fark ettim ki benim gibi çok fazla mağdur var ve gerçekten eğitimi yarıda bırakan türlü insanlar. Bu konuda farkındalık yaratabileceğimi düşündüğüm için bu tarz bir video çektim fakat bu kadar mağdur olduğunu ben bile tahmin etmiyordum. Bu soruna bir çözüm bulunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

VİDEOYU GÖRENLER DE AYNI DURUMDA OLDUKLARINI YAZDI

Gülnihal Kaplan'ın, “Yurt paraları çok pahalı olduğu için üniversiteye gitmekten vazgeçmeyi düşünen birine bakıyorsunuz şu an” yorumuyla paylaştığı videonun altına yorum yapan onlarca genç benzer durumu yaşadığını belirtti.

Bu gençlerin Kaplan'ın paylaşımı altına verdikleri cevaplar şöyle;

– KYK çıkmayacak. Büyük ihtimalle kayıt donduracağım.

– Tek fark vazgeçmeyi düşünmüyorum. Direkt vazgeçtim. Şu an BİM'de falan çalışacağım. Okula para biriktirmek için.

– KYK çıkmadı. Yedeklere kaldım. Özel yurtta kalacak durumum yok. Bu gidişle hiç başlamamış üniversite hayatım bitecek.

– KYK yurdu parası bile çok geliyor bana. Bugün anneme ağlayarak, ‘seneye gideyim o zamana kadar çalışıp para biriktiririm' dedim. Çok üzgünüm.

Aynı paylaşımın altına yorum yapan Elanur Kula isimli genç ise, puanının 480 olduğunu ve kendisine KYK yurdu çıkmadığı için okuyamadığını belirtti.

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