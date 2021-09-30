Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin 1.5 aylık Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyaret ettiği bir lisede girdiği sınıfta kendisine "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovdu.

İsmail AKDUMAN

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Meslektaşlarının verdiği bilgiye göre, 20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kemalpaşa İlçesine Kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okulda inceleme yapan ve idareciler ile görüşen Kaymakam Saygın, ders sırasında bir sınıfa girdi. Bu sırada derste bulunan öğretmen elini uzatarak “Hoş geldiniz” dedi.

ÖĞRETMEN SINIFTAN KOVDU

Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine “Hoş geldiniz” diyen öğretmene “Bu ne hadsizlik” diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyleyerek kovdu.

Öğrencisinin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen sınıftan dışarıya çıkarken, sınıfta bulunan diğer öğretmen olaya müdahale etmek isteyince de kaymakam Saygın tarafından azarlandı.

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

“KAPIKULU DEĞİL, ÖĞRETMENİZ”

Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, olayın aniden ve beklenmedik bir anda yaşandığını söyledi.

Emiralioğlu kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı.

* Bugün çok programlı anadolu lisesine, okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.

*Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık kaymakam, ‘Sen kimsin, ücretli misin?’ diyerek tehditvari konuşmuştur. Ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur.

*Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki, biz kapıkulu değil öğretmeniz.

Öte yandan kaymakam tarafından sınıftan kovulan öğretmen, devlet memuru olduğu için olay hakkında konuşmaktan kaçınırken, kendisine ulaşmak istediğimiz kaymakam Saygın’ın da toplantıda olduğu belirtildi.