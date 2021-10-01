Kaymakamın kovduğu öğretmene, milli eğitim müdürü çiçek verdi

Dün Kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzattığı için sınıftan kovduğu öğretmene, bugün Milli Eğitim Müdürü çiçek verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinin 1.5 aylık Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, dün ziyaret ettiği lisede kendisine “Hoş geldiniz” diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovmuştu.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Acar, bugün olayın yaşandığı Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Acar, devletin bütün birimleri ile öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti.

Acar, “Tarihsel süreç içerisinde öğretmenlerimiz toplumun yapı taşları olmuş ve toplumumuzun geleceğini şekillendirirken en önemli mesleklerden birini icra etmişlerdir. Bu kutsal görevi yapan tüm öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir. Onların incitilmesine devletimiz asla müsaade etmez” dedi.

“HER ZAMAN ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDAYIZ”

“Okul ve sınıflarımız, öğrencilerimizi öğretmenlerimizin şefkatli kollarına emanet ettiğimiz güvenli yaşam alanlarıdır” diyen Acar, okulların bu özelliğini korumaya devam edeceğini ve her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını vurguladı.

“Göstermiş oldukları bu özveri ve gayretlerini görüyoruz ve onların başımızın tacı olduklarını bilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullanan Acar, öğretmenlere çiçek takdim etti.

KAYMAKAM “BU NE HADSİZLİK” DEMİŞTİ

Dün tüm Türkiye’den tepki çekmişti. Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine “Hoş geldiniz” diyen öğretmene “Bu ne hadsizlik” diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyleyerek kovmuştu. Öğrencisinin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen sınıftan dışarıya çıkarken, sınıfta bulunan diğer öğretmen de olaya müdahale etmek isteyince Kaymakam tarafından azarlanmıştı.

İlginizi Çekebilir Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu

İlginizi Çekebilir Kaymakamdan AKP'ye sunum Afet yardımında AKP'den şov!