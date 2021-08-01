KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün gerçekleşiyor. KPSS'ye girecek adayların merakla beklediği sorular ve cevap anahtarlarının kısa süre içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor, soru ve cevaplar ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yayınlanacak.

SOZCU.COM.TR

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Bugün düzenlenen KPSS lisans sınavı soruları için gözler ÖSYM’ye çevrilecek. KPSS soru ve cevaplarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi sınavın uygulanmasından birkaç gün sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.