‘LGS’ye girmesi gereken 205 bin çocuk kayıp!’

2021 LGS ile ilgili ‘soruların çalındığı' ve ‘başarısı düşük öğrencilerin sınava girmemesi için Milli Eğitim'in çalışma yaptığı' iddiaları halen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırılırken yeni bir skandal ortaya çıktı.

Salgın nedeniyle bu yıl MEB' in merkezi sistemle adlarına sınav başvurusu yaptığı 1 milyon 243 bin 830 öğrenciden 205 bin 338'inin sınava girmedi.

SAVCILIK İNCELİYOR

TBMM Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Soruların çalınması ve başarısız öğrencilerin sınava sokulmaması ile ilgili belgeleri bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verip, suç duyurusu yaptım. MEB'in cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdim. Sonuç alamadık. Şimdi de kayıp çocuk konusu çıktı” dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

KİMSE BİLMİYOR

■ 8. sınıf öğrencisi 1 milyon 203 bin 830 öğrenci var. MEB onlar adına LGS'ye başvuru yaptı. Sınav sonuçları açıklandığında 2021 LGS'ye 1 milyon 38 bin bin 492 öğrenci girmiş. Zorunlu eğitim çağındaki 205 bin 338 öğrenci ortalıkta yok.

■ ‘Okul başarı puanı düşmesin' diye Milli Eğitim mi engelledi? Okula gidecekler mi? Şimdi bu 205 bin çocuk çocuk nerede? Kimse bilmiyor.

AÇIK ÖĞRETİM Mİ?

■ 2020'de 2 milyon 700 bin öğrenci açık liseye ve 48 bin öğrenci de açık ortaokula gidiyordu. Bu yıl bu sayı çok ciddi yükselecek.

■ Açık liseler, zorunlu eğitimde olması gereken 18 yaş altı çocuklar için erken yaşta evlilik ve çocuk işçiliğin önünü açan adrese dönüştü.

■ Çocukların akıbeti Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulup araştırılması için başvuracağız.

KAYIP YIL UYARISI

■ Öte yandan öğretmen açığı ve uzaktan eğitimin yol açtığı öğrenme kayıplarının kapatılması için MEB'e çok acil 15 milyar lira ek bütçe verilmesi gerekiyor. Aksi halde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından başarı beklenemez.

■ Bütçe görüşmeleri beklenilirse, önümüzdeki eğitim yılı başlamadan kayıp yıl olur. Okullar açılmadan 2.5 ay önce uyarıyorum.

YILDIRIM KAYA KİMDİR?

1958'de Kırşehir'de doğdu. Kırşehir Eğitim Enstitüsü mezunu. Konya, Sivas, Artvin, Şanlıurfa, Kırşehir, Rize ve Ankara'da 32 yıl sınıf öğretmenliği yaptı. Halen, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili…

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