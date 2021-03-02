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Liselerde sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Öğrencilerin birinci dönemden kalan sınavları Mart içerisinde tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre lise sınavları tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 14:24, 02/03/2021
HaberlerEğitim
Liselerde sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Corona virüs salgınındaki artışlar nedeniyle ilk dönemin büyük bölümünde uzaktan eğitim modeli ile devam öğrencilere yönelik tamamlanmayan sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların başlamasının planlandığı tarih belli oldu. Buna göre, sınavlar 8 Mart’tan itibaren gerçekleştirilecek.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

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