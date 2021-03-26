Mahkeme kararıyla Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde okullara Atatürk fotoğrafı ve Türk Bayrağı asılacak' talimatına uymayan değil tam tersine karara uyduğu için Öğretmen Barış Özer hakkında adli ve idari soruşturma açmıştı. Öğretmen Özer, mahkemede suçsuz bulundu.

OKULLARA ASILACAK!

İlginç olay Tekirdağ'da yaşanmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan'da tüm okullara, ‘Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı' asılmasını MEB' den istedi. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 81 ilin vali ve milli eğitim müdürüne, en geç 21 Nisan'a kadar dışarıdan görünecek şekilde tüm okullara Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılması talimatı verdi.

EMRE UYANA CEZA

Türkiye'de bazı okullar, ‘salgın' gerekçesiyle, talimata uymadı. Eğitim İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı ve Türkçe Öğretmeni Barış Özer, Süleymanpaşa İlçesi'ndeki 71 okulu 22 Nisan'da tek tek kontrol etti. 2'si imam hatip, 2 si ortaokul, 2'si meslek lisesi, 2'si de düz lise toplam 8 okula Atatürk fotoğrafı ve Türk Bayrağı asılmadığını belirledi.

ŞİKAYET DE ETTİLER

Sosyal medyadan okulların adını paylaştı. Tekirdağ Valiliği, okul müdürlerini uyardı. 8 okulun müdürü bu kez Özer'i, CİMER'e şikayet etti. Özer hakkında Milli Eğitim soruşturma açıp, “kınama” cezası verdi. 13 yıllık öğretmenliğinde disiplin suçu olmaması nedeniyle ‘uyarı' cezasına çevrildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

Atatürk ve Türk Bayrağı asmayan 8 okuldan biri olan Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Müdürü Fatma Çelik Dinç, “Onur, şeref ve saygınlığı rencide ettiği” iddiasıyla Özer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya paylaşımında Özer'in, “Okul müdürleri açıkça suç işliyor. Milli mücadele; Cumhuriyet, Bayrak ve Atatürk düşmanlarıyla yürütülemez” sözü delil kabul edildi.

MAHKEME, “SUÇ YOK”

Müdür Dinç'in şeref ve saygınlığının bu sözlerle rencide edilebileceği gerekçesiyle Özer hakkında, TCK' nın 125. ve 53. maddelerine göre; 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, dava açıldı. ‘Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı” asmayan müdürleri ifşa eden Özer, hakim karşısına çıktı.

“ŞEREFİNİZ ZEDELENMEZ!”

Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Sanık Özer, ‘Bu müdürler açıkça suç işlemektedir, gereğini yapın. Milli mücadele; Cumhuriyet, Bayrak ve Atatürk düşmanlarıyla yürütülemez' cümlesine istinaden her ne kadar kamu davası açılsa da, bu sözlerin davacı Dinç'in onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olmadığı, yasalara göre suç oluşmadığı için sanık Özer'in beraatine karar verilmiştir” dedi. İtiraz yolu açık olmak üzere mahkeme masrafı 4 bin TL davacıya bırakıldı.