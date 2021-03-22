MEB açıkladı! Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

Açık öğretim okullarında II. Dönem Sınavlar 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. MEB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bu dönem sınavlarında diğerlerinden farklı olarak, Millî Eğitim Bakanlığınca açık öğretim okullarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin, bu sınavlara katılım sağlayabilmeleri için öğrencilik durumlarına (aktif, dondurulmuş, silinmiş) bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildi.

*Bu kapsamda; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25 Mart 2021 (saat 09.30’dan) – 29 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

*Öğrenciler, sınav uygulamaları ile ilgili her türlü bilgiye açık öğretim okullarının resmî internet sitelerinden ulaşabilecek.

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