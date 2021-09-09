MEB açıkladı! Öğretmen atamalarının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu.

TARİH BELLİ OLDU

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra öğretmen atamalarının tarihi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması; 27 Eylül- 8 Ekim 2021, atama sonuçlarının açıklanması; 31 Ocak 2022.”