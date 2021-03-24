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Melih Bulu son yardımcısını da buldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük görevine getirilen Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan ‘rektör yardımcısı’ bulma krizi, 3. yardımcının da bulunmasıyla sona erdi. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Rektör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Dekanı olarak atandı.

Sultan UÇAR
Güncellenme: 13:16, 24/03/2021
HaberlerEğitim
Melih Bulu son yardımcısını da buldu

Boğaziçi Üniversitesi, ‘Rektörlük' görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protesto, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalardan sonra son olarak öğrenciler derslere girmeme kararı almıştı. Akademisyenlerin rektörlüğe sırtlarını dönerek yaptıkları protestolar sürerken yeni yönetim idari kadroları oluşturmakta zorlanıyordu.

PROF. SÖNMEZ ATANDI

Rektör adaylarından olan Fizikçi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'ndan sonra son olarak Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez'de rektör yardımcısı olarak atandı. Profesör Sönmez ayrıca Öğrenci İşleri Dekanlığı görevine de getirildi.

Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez

İSLAM ARAŞTIRMACISI

TÜBİTAK Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu üyesi de olan Prof. Dr. Sönmez'in alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi var. Profesör Sönmez'in aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nde danışman hocalık yaptığı öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:13:09,