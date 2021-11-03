Milli Eğitim Bakanı Özer, corona nedeniyle kapanan sınıf sayısını açıkladı

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak" dedi. Özer, 'okulların kapanacak mı?' sorusuna da net cevap verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimde corona nedeniyle kapanan sınıf sayısını açıkladı. CNN Türk’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı;

*Eğitim sistemimizin ne kadar büyük ölçekli olduğunun farkında değiliz. 850 bin tane sınıf var. Kapalı olan sınıf sayısı bin 721. Bunlarda geçici zaten.

*Yüzde 1’in çok çok altında sınıflar var başından beri. Okulların kapanması gibi bir şey gündemimizden çıkmalı.

*Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor.

*Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak.

“SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

*Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kritere göre, bir sınıfta 10 gün içerisinde en az iki covid vakası olursa o sınıf 14 gün karantinaya alınır. O güncellendi 10 güne düştü.

*Esneklik sağlandı 5 gün içerisinde semptom göstermiyorsa öğrenci veli rızasıyla negatif çıkarsa yüz yüze eğitime geri dönebiliyor. Bu sistem sağlıklı bir şekilde ilerliyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

*Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman okulların açık tutulması için her türlü önlem alınarak okulların açık tutulması hedef alınıyor. Okullar bilişsel bilginin ötesinde kültür sanat eğitimi spor etkinlikleri gibi çok sayıda şeylerin geliştiği bir otamadır.

*Sadece öğrenme ortamı olarak bakmamak gerekiyor okullara. Milli Eğitim Bakanlığı süreci başarılı şekilde yürüttü öğretmenlerimizin dijital ortamlarda deneyimleri olmamasına rağmen fedakârlıkla yönettiler.

*Maske mesafe ve hijyen kuralların ötesinde bir önlem yok bunlara uyarak okulları açık tutabiliriz. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliği yönündeki en büyük engeldir.

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI

*Okulların açık kalması ile ilgili 15’e yakın ile gittim. Çok farklı illere gittim ve şunu gördüm öğrenciler çok mutlu, gerçekten samimi mutlular devamlılıkla ilgili oranlar salgından önceki oranların üzerine çıktı.

*Bu şeyi gösteriyor; okul ortamının ne kadar özlendiği ve ihtiyacı. Velilerimiz de çok mutlu anneler de mutlu annelerimiz bu süreç içerisinde en çok fedakarlık yapanlar oldu.

*Öğretmenlerin aşılanma oranı yüksek, bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, iki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 87.

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