Muhteşem Türkler!

Türkiye’de daha liseyi okuyan Zonguldaklı Ege ve Mersinli Utku Amerika’da dünyanın en iyi üniversitelerinden tam burs kazandı.

Sultan UÇAR

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Öğrencilerinin tamamı tam burslu okuyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, 12. sınıf öğrencileri Ramazan Ege Solak ve Utku Erşahin, başarılarıyla gurur verdi. Tıp doktoru babasının kitaplarını karıştırıp, çaresiz hastalıklarla ilgili belgeseller izleyerek büyüyen Ramazan Ege, dünyanın tıp eğitiminde en iyi üniversitesi ABD'deki Johns Hopkins'den tam burs kazandı. Utku da Amerika'nın en iyi üniversitesi Vanderbilt'den tam burslu kabul aldı.

“Nobel almak için gidiyorum”

Ramazan Ege Solak (18): “Covid 19'da çok önemli bir rol üstlenen Johns Hopkins'te bilimsel çalışma yapabileceğim için mutluyum. Tıpta çığır açacak buluşlara imza atacağım. Johns Hopkins'e de Nobel almak için gidiyorum. Tam burslu kabulde, idolüm Prof. Dr. Türker Kılıç ve Dr. Enes Kotil'in biyofizik araştırmalarına katılmış olmam çok etkili oldu.”

Nobel rekortmeni

2021 yılı dünya üniversiteler sıralamasında 12. ve tıp fakültesi ile de dünya birincisi olan Johns Hopkins Üniversitesi şimdiye kadar 16'sı tıp, 29 Nobel Ödülü kazandı. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeli olanları ancak tam burslu kabul ediyor.

“Türk'ün gücünü göstereceğim”

Utku Erşahin (18): “Türkiye'ye yararlı olmak için, Vanderbilt Üniversitesi'nde kendimi çok yönlü bir politikacı olarak yetiştireceğim. Türk'ün gücünü Amerika'da gösterip, geri döneceğim. Çok heyecanlıyım. Ülkemizde, çağımızın gerektirdiği teknoloji ve koşulların girmediği bir sokak bile kalmamasını sağlayacağım.”