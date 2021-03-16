Mülakat atamalarının ‘torpil’ olduğu mahkeme kararıyla tescillendi!..

Milli Eğitim Bakanlığı, mahkeme kararlarına rağmen ısrarla 1709 şube müdürü atamasını iptal etmemiş ve sözlü sınav puanıyla hukuka aykırı olarak atanan şube müdürleri görevlerine devam etmişti.

YÜRÜTME DURDURULDU

Türk Eğitim Sen, 3 Kasım 2020 tarihinde MEB'e başvurarak, mahkeme kararları doğrultusunda 1709 şube müdürü atamasının iptal edilmesini talep etti. Ancak, MEB sendikanın talebini görmezden geldi.

Türk Eğitim Sen'de süreci yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, 1709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurdu.

“YANDAŞ-CANDAŞ VEBALİ”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Yıllardır, 1709 şube müdürü atamasıyla ilgili yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Yazılı puanı es geçerek sadece sözlü sınav puanı dikkate alınarak yapılan atamalar hak gaspıdır, hukuka aykırıdır, etik değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kul hakkı yiyen tavrının yanı sıra mahkeme kararlarını ısrarla uygulamayan tavrı da ‘güvenirliliğine' gölge düşürmektedir. Emek ve alın teri dökerek yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen sadece ‘birilerinin adamı' ya da ‘yandaşı', ‘candaşı' olmadığı için şube müdürü yapılmayanların vebali bu ahlak dışı uygulamayı yapanların üzerindedir.” dedi.

“TEK BİR KİŞİNİN HAKKI YENEMEZ”

Başkan Geylan sözlerini; “MEB'den beklentimiz, inadından vazgeçmesi, yargı kararı uyarınca 1709 şube müdürünün atamasını iptal etmesi ve yargı kararları doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak sureti ile yeniden değerlendirme yapmasıdır. Yargı kararları uygulanmadığı takdirde Türk Eğitim-Sen olarak her türlü yasal başvuruda bulunacağız. Tek bir kişinin hakkının yenmesine dahi tahammülümüz yoktur.”

NE OLMUŞTU?

* 12 Ekim 2013 tarihli tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav; diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listesi üzerinden, tercihlerde dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır.” düzenlemesi sebebi ile 16 Nisan 2014 günü 1709 şube müdürü sözlü sınav puanı esas alınarak, atanmıştı.

* Türk Eğitim Sen yönetmeliğin iptali için yargıya taşımıştı. Danıştay 2. Dairesi de, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin sadece sözlü sınav puanları esas alınarak yapılacak atamalara ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurmuştu. Ancak, MEB yargı kararını uygulamayarak 1709 kişinin atamasını iptal etmedi.

* Öte yandan 1709 şube müdürü atamasına ilişkin ayrıca Ankara 7. İdare Mahkemesi, açılan bir davaya olumlu cevap vermiş ve 1709 şube müdürü atamasının iptali yönünde karar almıştı. Danıştay 2. Dairesi'nin de onayladığı bu karar da MEB tarafından uygulanmamıştı.

* 1709 şube müdürlüğü atamasına dair Danıştay İdari Dava Daireleri'nin son sözü söyleyerek; aldığı kararlar uygulanmadı. MEB'den yasal süre içinde yanıt alamayan Türk Eğitim Sen konuyu yargıya taşımıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesinin 11.03.2021 tarih ve 2021/47E sayılı kararı ile 1709 şube müdürü atamasının yürütmesi durduruldu. Sözlü sınavla yapılan tüm atamalar iptal edildi. Yazılıda yüksek alıp, sözlüde elenme süreci mahkemede son buldu.