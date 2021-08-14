ÖGG sınavı ne zaman? EGM sınav takvimi ve Özel Güvelik Görevlisi sınav tarihleri…
Görevli bulundukları kurumda asayişi sağlamakla görevli Özel Güvenlik Görevlileri, güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik ve silahlar konusunda özel eğitim alırlar. 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) bugün saat 10.00'da başlayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve yenileme eğitim sınavlarının tarihlerini açıkladı. Binlerce özel güvenlik adayının beklediği yazılı sınav bugün gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
ÖGG yazılı sınavı 14 Ağustos, saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
08-14/08/2021: Soru Basım Komisyonu'nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.
14/08/2021: Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Cumartesi günü, saat 10.00)
15-29/08/2021: Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET'e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır
17/08/2021: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
18-20/08/2021: Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
03/09/2021: Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
06-08/09/2021: Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
10/09/2021: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.