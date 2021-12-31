Öğretmen adaylarına mango, Eşkıya, Behzat Ç soruları

KPSS’de yüksek puan almalarına karşın, sözlü sınavda düşük puan verilerek tercih dışı bırakıldığı ileri sürülen öğretmen adayları sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Ahmet KAYA

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KPSS sonuçlarına göre yazılı sınavdan yüksek puan almalarına karşın, mülakatlarda 50-58 bandında puanlarla elenen yüzlerce kişi sosyal medyada sınav sonuç belgelerini paylaşarak kendilerine haksızlık yapıldığını savundu.

KPSS yazılı sınavlarından alanlarında Türkiye derecesi yaptıklarını belirten öğretmen adayları uygulamaya isyan etti.

YAZILDA YÜKSEK, SÖZLÜDE DÜŞÜK

Yazılı sınavda 93.666 KPSS puanı almasına karşın, mülakatta 55 panla tercih dışı bırakılan bir KPSS mağduru, “Alanımda KPSS Türkiye birincisiyim. Hiçbir neden göstermeksizin elemek? Verilen emeğin ve geleceğimizin tek kalemde silinmesi. Aynısının size yapılmasını düşünün. Aslında çoğu şeyin çözümü bu. Biraz empati, biraz duyarlılık” paylaşımı yaptı.

MÜLAKATTA NE SORULMUŞ OLABiLİR Kİ?

Yazılı sınavda 96 KPSS puanı almasına karşın, 58 sözlü puanı ile atama dışı bırakılan bir başka öğretmen adayıyla ilgili ise, “KPSS'de Türkiye derecesi yaptıktan sonra mülakatta ne sorulmuş olabilir ki 55 puan veriliyor? Belli ki mülakat formalite. Peki mülakatta elenen yüksek puanlı kişilerin yerine kim atanıyor? Adaletten sapmayın, vicdanlı olun” paylaşımı yapıldı.

İŞTE O SORULAR

İşte alanlarında Türkiye'nin en iyi KPSS puanlarını almalarına karşın, mülakat sınavlarında düşük puanla tercih hakkı kazanamayan öğretmen adalarına sorulan ve tepki çeken o sorulardan bazıları

*Tahin neden yapılır?

*Dünyada kahve üretiminde 1. Olan ülke

*Milli takımın voleybolda elendiği ülke?

*Öğrenciniz telefonla çok fazla ilgileniyorsa ne gibi yönlendirmeler yaparsınız?

*Mangoyu hiç bilmeyen bir çocuk gördüğünde şeftali diyorsa, plaete göre hangi ilkedir?

*Sadece teknolojik altyapı kurmak eğitim için yeterli midir?

*Yüzbaşının kızı kitabının yazarı kimdir?

*Eşkıya filminde Şener Şen'in rol arkadaşı kimdi?

*İki şehrin hikayesi kimin eseri_

*Behzat Ç. Karakterinin başrol oyuncusu kim?

*İlk yerli ve milli savaş gemimizin ismi nedir?

*BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hangi anlaşmayla imzalanmıştır?

*TC'de araç kullanmak için en alt sınıf ehliyet grubu nedir?

*Aziziye Tabyaları hangi ilimizdedir?