Öğretmen alan değişikliği takvimi yayınlandı: Alan değişikliği başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuru tarihlerini paylaştı. Öğretmen alan değişikliği başvurusu, 7-11 Şubat 2022'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Açıklamada, “Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek” denildi.