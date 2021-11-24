Öğretmenler Günü mesajı: En güzel, resimli Öğretmenler Günü mesajı, sözleri…

Öğretmenler Günü, başta okullar ve sosyal medya olmak üzere birçok alanda Öğretmenler Günü mesajı ve sözleri ile kutlanmaya başladı. Bizlerin ve yeni neslin yetişmesinde sonsuz emeği ve fedakarlığı bulunan öğretmenlerimizi mutlu etmek için Öğretmenler Günü mesajı yeterli olabiliyor. Atatürk’ün “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.” sözüyle önemini belirttiği öğretmenler için en güzel, anlamlı ve resimli Öğretmenler Günü mesajı, sözleri haberimizde yer alıyor.

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Öğretmenlerin değeri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir kez daha vurgulanıyor. Öğretmenler Günü mesajları ve şiirleri ile onları unutmadığımızı gösterebiliriz. Ülkemizde Öğretmenler Günü 24 Kasım 1981 yılında başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100.yılı anısına başlamıştır. Siz de başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve bütün fedakar öğretmenlerimizin bu özel gününü haberimizdeki mesajlarla ve şiirlerle kutlayabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım’ınız kutlu olsun

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Eğitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Dünyanın en değerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

EN ÖZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ:

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selçuk İLKAN

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.