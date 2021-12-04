Öğretmenlik onuru boş cüzdana sıkıştı

Ücretli, sözleşmeli derken atanan atanamayan 800 bin eğitim fakültesi mezunu öğretmen ve öğretmen adayı mağdur oldu.

Sultan UÇAR

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Mağdur öğretmenlerden; 80 bin ücretli öğretmen, 3 bin 500 PİKTES öğretmeni, 5 yıldır mülakatı geçip tüm şartları sağladığı halde atamaları unutulan 920 ücretli öğretmen ile rehabilitasyon merkezlerindeki 29 bin 672 öğretmen sıkıntı yaşıyor.

15 BİN ALIM KABUSU

Atama bekleyen 700 bin öğretmen adayı da 2020 ve 2021 için karma alım yapılmasıyla mağdur oldu. Öğretmenler ve öğretmen adayları 20. Milli Eğitim Şurası'na seslerinin duyurmak için sorunları SÖZCÜ'ye anlattı.

KAYBETTİRİP, BULDURARAK ÖĞRETMEN SEVİNDİRDİLER!

Öğretmenler arasında kadrolu-sözleşmeli ayrımı 6 yıl sonra sonunda bitirilip, 114 bin sözleşmeli öğretmenin de kadrolu olmasının önü açıldı. Uzman ve başöğretmenlik uygulaması da 16 yıl aradan sonra geri dönüyor. MEB'e bağlı halen 114 bin sözleşmeli öğretmen var. 16 yıl önce bir defaya mahsus meslekte 7 yılını dolduranlar uzman öğretmen yapıldı. Bundan o tarihte 83 bin 350 kişi yararlanıp, uzman öğretmen oldu. Ayrıca mesleki kıdemine göre 100 kişi de başöğretmen yapıldı. Uzman öğretmenler 270 lira ve başöğretmenler de o tarihten bu yana 575 lira fazla maaş alıyor.

MAAŞLAR ARTACAK MI?

■ Meslekte, 10 yılını dolduran öğretmenler ‘uzman öğretmen' olup, bin lira fark alacak.

■ Uzman öğretmen olanlar, sınava girip kazanırsa ‘başöğretmen' olabilecek.

■ Yeni düzenlemede başöğretmen olanlara 2 bin lira fark verileceği açıklandı.

Öğretmenler ne diyor?

“ÇAYCI BİZE ÜZÜLÜYOR”

M.D: “Tarih öğretmeniyim. Mesleğimi seviyorum. 10 yıldır ücretli öğretmenim. Ayda 2 bin lira kazanıyorum. Yarıyıl tatilinde, bayramlarda ders ücreti kesildiği için maaş 1200 liraya iniyor. Okulun çaycısı asgari ücret alıyor. Öğretmenlerin, kendinden bile az maaşına üzülüyor.”

“GARSONLUK YAPIYORUM”

N.K: “2021 yılı KPSS puanı açıklanmadan 2020 yılının hakkı olan 15 bin öğretmen alımı 2 yıla bölüştürüldü. Kafalarına göre kontenjanla oynayıp, karma alım yaptılar. Sınıf öğretmeniyim. 83 puanla atanamıyorum. Öğrencim olması gereken çocuklara, simit servisi yapıyorum. Garsonum. ”

“920 ÖĞRETMEN UNUTULDU”

S.B: “Eğitim Fakültesi mezunuyum. 15 yıldır asgari ücretten az maaşla ücretli öğretmenlik yapıyorum. Sigortam ayda en fazla 16 gün yatıyor. 540 prim günü olan 5 bin ücretli öğretmen atanacaktı. Şartları sağladık, mülakatı geçtik. 4 yıldır 920 öğretmen bekliyoruz. MEB bizi unuttu.”

“BİLİŞİM ÖĞRETMENİ BU ÇAĞDA ATANMIYOR”

H.Ö: “Bilişim teknolojileri ve yazalım öğretmeniyim. KPSS'de 644 bin aday içinde ilk bine girip, 90 puan aldım ama bu teknoloji çağında sadece 51 bilişim öğretmeni alınacak. Yetmez gibi başka branşlara 100 saat kurs verip bizim derslerimize sokuyorlar. Biz atanamıyoruz.”