Okulda Kalaşnikoflu savaş sergisi açtılar

Trabzon Ortahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, açılan sergide çok sayıda ölü, yaralı, ağlayan, protesto eylemi yapan insan görüntüsü ile silahlı asker ve militan fotoğrafları yer alıyor.

Sultan UÇAR

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Sergi, öğrenci ve velilerin tepkisini çekti. Uçan balonlara eklenen bomba fotoğrafları yayınlayan Kudüs Kardeşlik Derneği ve okul işbirliğiyle açılan sergide kundaklama gibi görüntüleri de var. Müslümanların her gün direniş göstererek, 2 milyarlık İslam alemi ve insanlık onurunu muhafaza ettiği gibi bilgiler de aktarılıyor.

Sergide, Necmettin Erbakan'ın 1980'de yaptığı Kudüs Mitingi, Erdoğan'ın Davos'ta 2009'da dönemin İsrail Devlet Başkanı Peres'e ‘One Munite' çıkışı ile bilinen çok sayıda fotoğraf da bulunuyor.

‘‘OKULA SİYASET SOKULDU''

Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü:

“Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bu serginin ne anlama geldiğini bilmek öğrenci ve velilerin hakkı. Okullara, siyaset sokuldu. Kışlaya, okula ve camiye siyaset sokanlar, bu ülkenin kurucu iradesinin altında kalır. Kudüs'e biz de duyarlıyız. Ama bunun için şiddet içeren görseller kullanılıp, okullar adres yapılamaz. Bilimsel, çağdaş, laik eğitime, militanlar, silahlar, cesetler olan mevzuata aykırı şiddet içerikli bu sergiyi MEB'in derhal kaldırması gerekir. Bakanlığın, bu salgın döneminde birinci önceliği okulların hijyeni, çocukların sağlığı olmak zorundadır.”

“Öğrencileri bilinçlendiriyoruz”

Okul idaresi, “Günümüzde artık lise çağında olan öğrencileri, milli ve manevi değerlerle ilgili bilinçlendirmek için bu sergiyi sosyal faaliyet kapsamında açtık. Dernek, fotoğrafları sağladı” dedi.