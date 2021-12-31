Okulda şiddet kasten yaralama suçudur

Öğrenciyi döven öğretmen meslekten men edilirken, öğretmeni döven müdür yine müdür atandı! Türkiye’nin ayağa kalktığı öğretmenin öğrenci dövme görüntüsünün şoku atlatılmadan, şimdi de lise müdürünün kadın öğretmeni dövüp tırmalayarak, çalışamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Yargıtay, ‘kasten yaralama’ suçundan mahkum ettiği dayakçı müdürü suçlu bulurken, MEB başka liseye müdür yaptı.

Sultan UÇAR

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Okulda şiddet daha geçen hafta Aksaray'daki Şehit Salih Aksu Ortaokulu Matematik Öğretmeni Ali Rıza Y.'nin 10 yaşındaki öğrencisi T.K.' yı dövme görüntülerinin okul kameralarına yansımasıyla gündem olmuştu. Öğrenciden sonra şimdi de Aydın'da bir lise müdürünün kadın öğretmeni okulda dövdüğü ortaya çıktı. Yargıtay, okul müdürünün ‘kasten yaralama' suçu işlendiğine hükmetti.

DÖVEN DÖVENE

Skandal, Aydın Buharkent Çok Programlı Lisesi' nde yaşandı. Müdür Ahmet Sarınoğlu, kadın Beden Eğitimi Öğretmeni F.G.' yi 6 yıl önce okulda dövdü. Öğretmen, 3 gün iş göremez raporu alıp, Aydın MEM'ne şikayet etti. Müdürlük, inceleme başlatıp, dosyayı kapattı. Mağdur öğretmen, Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, müdür hakkında beraat kararı verdi. Eğitim İş Sendikası Aydın Şubesi Avukatı Burak Özdemir, Öğretmen F.G.'nin başına gelenlerle ilgili yerel mahkeme kararını Yargıtay 3. Genel Kurulu'na taşıdı.

ÖRNEK KARAR

Yerel mahkeme, Yargıtay'da beraat kararının uygulanmasında ısrar etti. Mağdur öğretmen F.G.'nin itirazı üzerine dava Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay, oybirliği ile sanık müdürün kasten yaralama suçunun sabit olduğuna hükmetti. Kararda, “Yerel mahkeme, kasten yaralama suçunu gözetmeden isabetsiz bir kararla sanık hakkında beraat kararı vererek, kararda suçun sabit olduğunu gözetmemiştir” denildi.

VAZGEÇİLMEZ MÜDÜR!

Müdür Sarınoğlu, TCK'nın kasten yaralama suçunu içeren 53. maddesine göre 1.500 lira adli para cezasına çarptırılıp, 4 bin lira mahkeme masraflarının da müdürün ödemesine karar verildi. Kasten yaralama suçu işleyenler, seçme ve seçilme hakkını kaybettiği gibi birçok kamusal hakkını da kaybediyor. Suçu para cezasına çevrilip 5 yıl ertelenen Müdür Sarınoğlu, MEB tarafından Aydın Kuyucak Pamukören Anadolu Lisesi'ne ‘müdür' olarak atandı.

Dayakçı öğretmene öğretmenlikten men

10 yaşındaki öğrencisi T.K.'yı dövme görüntüleriyle infial uyandıran Aksaray Şehit Salih Aksu Ortaokulu matematik öğretmeni Ali Rıza Y. hakkındaki soruşturma bitti. Suçu sabit görülen Y. artık öğretmenlik yapamayacak.

RAPOR MEB'DE

Müfettişlere verdiği ifadesinde Y.'nin psikolojik sorunları olduğunu kabul ettiği bildirildi. Sakarya'da görev yaparken de şiddet suçu işlediği tespit edildi. Kıdem durdurma ve 1/8 oranında maaş kesim cezası verilen Ali Rıza Y. geri hizmetlerde görevlendirilip, derse girmeyecek. Müfettişler, soruşturma raporunu MEB'e sundu.

Yumruk yapıp kalbime vurdum

Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu davada kendisini böyle savundu: “Öğretmen eski okulunda da idareyle davalık. İdarecilere karşı sürekli bağırarak konuşuyor. Öğretmene yakışmayan kaba davranışlar sergilediği için kendisine karşı hep sakin ve sabırlı yaklaştım. Tenis masası nedeniyle makamıma geldi. Sorunu çözeceğimi söyleyince, ‘Siz zaten benim hangi problemimi çözdünüz ki? Sen ne işe yararsın?” diye bağırdı. Bunun üzerine sağ elimi yumruk yapıp, kalbimin üzerine 3 kez vurup, ‘Benimle böyle konuşamazsın' diyerek, odadan çıkmasını, sakinleşip öyle gelmesini istedim.”

Ceza ertelendi

Eğitim İş Sendikası Avukatı Burak Özdemir: “Okul müdürü hakkında öğretmen F.G.'ye yönelik kasten yaralama suçu iddiasıyla açılan davada sanık önce yerel mahkemede sonra da Yargıtay'da görülen davada yerel mahkemenin eski kararında direnmesiyle beraat etti. Dava, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşüldü. Kurul, sanık hakkındaki beraat kararını bozup, kaldırdı. Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi bunun üzerine sanığın kasten yaralamadan adli para cezasıyla cezalandırılması kararı verdi. Sanığın sabıkasının olmaması dikkate alınıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.”

Dövüp tırnaklayana ‘başarı belgesi' verildi

Şiddet mağduru 25 yıllık öğretmen F.G.'nin davadaki ifadesi: “Öğretmenlik yaptığım okulda işle ilgili bir talep nedeniyle Müdür Ahmet Sarınoğlu'nun odasına gitmiştim. Konuşurken, hiç beklemediğim bir anda koltuğundan kalkıp, bağrımdan iki eli ile sert bir şekilde itti. Ne hakla beni ittiğini sorsam da tırnaklarını ellerime geçirip, canımı acıttı, elim kanadı. 3 gün iş göremez raporu verildi. İdari soruşturmada müfettişler, maaş kesimi cezası teklif etse de ilçe milli eğitim müdürlüğü okul müdürünü, ‘başarı belgesi' ile ödüllendirdi.”

Dayakçı müdüre ödül gibi ceza!..

Eğitim İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir: “Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu, üyemiz olan 25 yıllık öğretmen F.G.'yi okulda tırnaklayıp, döverek fiziki şiddetle, görevini yapamayacak hale getirdi. 3 gün iş göremez raporu var. İdari ve adli soruşturma için şikayetçi olduk. Dava 6 yıl sürdü. Sonunda müdürün, öğretmeni dövdüğünü hukuken kanıtladık. Kasten yaralama suçu işlediğini Yargıtay'ın onayladığı müdür, bu okuldan alınıp, başka okula müdür atandı. Şiddet eğilimi hukuken tescilli ve ceza almış birine eğitim emekçileri, öğrenciler ve bir okul emanet edilemez. MEB, ısrarla ilk düğmeyi yanlış ilikliyor. ”