Okullar kapanacak mı? Bakan Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

"Okullar kapanacak mı" sorusu başta veliler olmak üzere milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Artan vaka sayısı sonrasında konuşulan olası kısıtlama ihtimalleri hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak." açıklamasıyla "okullar kapanacak mı?" tartışmalarına son noktayı koydu.

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Yüz yüze eğitim ile başlayan yeni öğretim yılı devam ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle endişe eden veliler okullar hakkındaki son durumu merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında merak edilen sorulara yanıt verdi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama, yüz yüze eğitim ve corona virüsüyle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda “okullar açık kalacak mı?” sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi.

*En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

*Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise geçtiğimiz haftalarda konu hakkında şu açıklamalarda bulundu.

* Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz.

* Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

* Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.

* Bakan Koca’nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika’da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında.

* Şu anda Amerika’da okulların yüzde 2’si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

* Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

* Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye’de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.

* Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

* Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?

* 40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var.

* Bu sınıfların olduğu yerlerde ‘süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz’ diye yetki veriyoruz. Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.