Okullar kapanacak mı? Okula gidilen gün sayısı düşecek mi?

Okulların açılmasıyla corona virüse yakalanma endişesi taşıyan veliler “Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, okulların kapanmayacağını, yüz yüze eğitime devam edileceğini duyurdu.

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayıları 30 bine yakın seviyede sürerken, “okullar kapanacak mı”, “Yüz yüze eğitim gün sayısı düşecek mi” soruların veliler yanıt arıyor.

OKULA GİDİLEN GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayıları 30 bine yakın seviyede sürerken, Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında okulların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, yüz yüze eğitim konusunda şu ifadeleri kullandı:

* Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz.

* Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

* Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.

* Bakan Koca’nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika’da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında.

* Şu anda Amerika’da okulların yüzde 2’si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

* Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

* Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye’de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.

* Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

* Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim.

*Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır.

*Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?

Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer’in açıklamaları şu yönde;

* 40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var.

* Bu sınıfların olduğu yerlerde ‘süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz’ diye yetki veriyoruz. Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.

OKULLARIN AÇILMASI VAKALARI TETİKLEDİ Mİ?

* Problem olan sınıf yüz yüze eğitime zaten ara veriyor ama yüzde 99’un ötesindeki bir oran okula devam ediyor.

* Okulların açılmasıyla vaka sayılarının toplumda arttığı iddiasının bilimsel hiçbir dayanağı yok, Avrupa ve Amerika’da da yok. Tam tersine tüm bilimsel çalışmalar toplumdaki vakaları azaltma işlevi gördüğünü söylüyor, çünkü korunaklı bir ortam ve kurallara riayet ediliyor.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI NE DURUMDA?

* 1. doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 92. 2 doz olan öğretmen oranımız yüzde 83. Aşı olmayıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız da yüzde 5’ler civarında. Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. 6 Ağustos itibarıyla aşı oranında inanılmaz bir artış var.

* Şu an okulları açık tutmamızdaki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin en az 2 doz aşı olma veya antikor oluşturma oranlarının çok yüksek olması. Ayrıca öğretmenlerdeki vaka oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz.

OKULA UYUM SORUNU ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

* Sadece öğrencilere değil, öğretmenlere ve vatandaşlara yönelik takviye ve destek çalışmaları sürekli yürütüldü, milyonlarca kişiye ulaşıldı. Şu anda okulların yüz yüze açık olmasıyla öğrencilerimizin psikososyal kayıplarıyla ilgili telafi mekanizmaları okullarda uygulanmaya başlandı.

TELAFİ EĞİTİMİ

* Birinci odağımız okulların yüz yüze eğitime devam etmesi, bunun sürdürülebilir kılınması. Biz kasım ayını da atlattıktan sonra farklı mekanizmalarla geçmiş öğrenme kayıplarına yönelik ciddi destek programları, paketleri uygulayacağız. Bunları uzaktan değil, yüz yüze eğitimle yapacağız.