Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullarda yüz yüze eğitim ile dersler devam ederken veliler yeniden uzaktan eğitim modeline geçilip geçilmeyeceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtlayarak, "Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim." dedi.

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Okulların açılmasıyla birlikte uzun bir süreden sonra yüz yüze eğitim başladı. Okulların açılmasıyla corona virüse yakalanma endişesi taşıyan veliler “Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve corona virüsüyle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim.

*Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır.

*Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

*Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

*Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim.

*Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.

ARA TATİL NE ZAMAN?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.