Okullar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliğinin hedeflendiğini belirterek gereken tedbirleri içeren çalışma rehberi hazırlandığını duyurdu. MEB tarafından yollanan 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MEB tarafından paylaşılan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim ile “okullar ne zaman açılacak” sorusu yanıt buldu. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasıyla birlikte yeni dönemde öğrenciler toplamda 182 gün eğitim görecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Habertürk'ün haberine göre; 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK TARİH

Okulların açılması ile ilgili de konuşan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı’nın değiştiğini ve müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı’ndan (19 Ağustos) yapılacak kabine toplantısında müzakere edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, “Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM VE BUNUN SÜREKLİLİĞİ TEK HEDEFİMİZ”

3 doz aşı ile tedbirler ve yüz yüze eğitim konularına değinen Bakan Koca, şunları söyledi:

* Aziz vatandaşlarım, bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantımızda Aşı etkililiği analizimizin sonuçlarını, Okullarda alınacak tedbirleri, Aşı programımızı ve uyulması gereken tedbirleri ele alan bir toplantı gerçekleştirdik.

* Bilim Kurulumuz okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.