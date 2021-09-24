Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman belli mi?

Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken, veliler ve öğrenciler "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl okullar 4 kez kapanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım'da uygulanacak.

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Dokuz günlük tatil imkanı sunan ilk ara tatil için veliler ve öğrenciler geri sayıma geçti. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, corona virüsü sürecinde yeniden başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz” dedi.

– 2020 Mart ayından itibaren tüm dünya corona virüs sürecini yaşamaya devam ediyor. Bu süreçte en fazla etkilenen eğitim sektörü oldu. Kesintiye uğrayan yüz yüze eğitimi, dijital platformlar aracılığıyla bir süre tamamlanmaya çalıştık. Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okul öğrencilerin psikososyal gelişimlerini, spor ve daha birçok anlamda kendini tamamladığı bir mekandır. Yüz yüze eğitimin yerini tutacak herhangi bir eğitim şekli yoktur. Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz. Yüz yüze eğitimi maksimum seviyede devam ettirmek için okul bazlı bir sistemle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle konuştu:

* Türkiye’de eğitimin ve öğretimle ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Okul sayılarımız arttı. Türkiye’de 850 bin dersliğimiz var. Derslik sayısı son 19 yılda yüzde yüz 32 arttı.

* 2002’de 500 bin öğretmen varken, bugün 1, 2 milyon öğretmenimizin olduğu eğitim sisteminden bahsediyoruz. Eğitimin kalitesinin artması için ciddi yatırımlar yapıldı.

* Derslik başına düşen öğrenci sayısında ciddi düşüşler oldu. Bu düşlerin hepsi kaliteyle ilişkili. Okul öncesi eğitimde ciddi yol katledildi.

* Eğitimde kalitenin ihmal edilmediği bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu.

“BİRİNCİ DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 92YE ULAŞTI”

Yüz yüze eğitimde 1,5 yıl aradan sonra aradan sonra üçüncü haftaya gelindiğini belirten Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

* Okullar ilk açılması gereken ve son kapanması gereken yerlerdir. Yeter ki biz kurallara uyalım. Türkiye’deki 1.2 milyon öğretmenin birinci doz aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı.

* İkinci doz aşı olan ve antikor kazanların oranı ise yüzde 85’e ulaştı. Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Okul dışı tüm ortamlarda kurallara uymamız gerekiyor. El birliği yapıp bu süreci anlatacağız.

* Tüm velilerimize bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimiz sadece akademik başarı değil ahlaki önceleyen bir eğitim sistemini kurgulamanın derdindeyiz. Birinci önceliğimiz israf etmemek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.