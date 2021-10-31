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Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB’in takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararıyla okullarda 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verilecek. Birinci dönem ise 21 Ocak 2022'de sona erecek. 6 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem ise 11-15 Nisan'da verilecek bir aranın ardından 17 Haziran'da tamamlanacak.

Yayınlanma: 12:23 - 31 Ekim 2021 Güncellenme:
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Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB’in takvimi

Pandemi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu.

Okullar ne zaman kapanacak?

15-19 Kasım 2021 ara tatil verilecek.

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak,

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

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