Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatilinin biteceği tarih

Öğrencilere dinlenme ve eksikliklerini tamamlamak için fırsat veren yarıyıl tatili başlıyor. Okulların açılacağı tarih hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, “15 Şubat’ta okulların açılması ilke kararı var” ifadesini kullandı.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat’ta sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine'nin alacağı kararlara bağlı.

*15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

*Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz.

“KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK”

Öte yandan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.