‘Okullarda bağış almadan kayıt yapmıyorlar’

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Okul kayıt parası veya bağış adı altında alınan ve okul aile birlikleri hesaplarına yatırılan ücretlerle” ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sümer, “Velilerimizi kayıt paraları ve servis ücretleri altında ezilir hale getirdiler” dedi.

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Orhan Sümer, “İki yıldır pandeminin ağır ekonomik şartları altında asgari ücretle ayakta kalmaya, yaşama tutunmaya çalışan vatandaşlarımız; elektrik, doğalgaz faturaları ile başa çıkmaya çalışırken okulların açılmasıyla okul aile birlikleri tarafından zorla alınan bağışların altında adeta nefes alamaz duruma gelmiştir. Eğitimde fırsat eşitliği Anayasa ile teminat altına alınmış en kutsal haklardan biridir. Okulların, velilerimizden kalorifer, elektrik ve temizlik görevlisi maaşlarını bahane ederek zorla bağış alması eğitim politikasının içinde bulunduğu kötü durumu gözler önüne sermektedir” dedi.

AKP İKTİDARINDA MİLLİ EĞİTİM İFLAS ETMİŞTİR

Orhan Sümer, “Çocuklarımızın okullarda barınma ihtiyaçlarını dahi sağlayamayan AKP iktidarı saraylarda sürdüğü lüksten taviz vermemektedir. Okullarımıza temizlik görevlisi kadrosu dahi vermeyen AKP iktidarı milli eğitim politikalarını yapboz haline getirmiştir. Yapılan üniversite sınavlarında başarı ortadır. Yandaş müteahhidinin vergi borcunu silen AKP iktidarı okullara doğalgazı, elektriği çok görmekte vatandaşımızın sırtına yüklemektedir” dedi.

Sümer, “Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın CHP İktidarında çocuklarımız okullarda Cumhuriyetimizin teminatı altında olacak fikri hür vicdanı hür olarak yetiştirilecekler. CHP iktidarında okul aile birlikleri dayanışmanın, sevginin paylaşmanın yeri olacak, okul aile birliklerinde para konuşulmayacaktır. Milli eğitim bütçesini velilerimize yük olmaktan çıkaracağız” dedi.