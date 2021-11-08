Online ve hibrit eğitim nedir? Yüz yüze eğitim ile arasında ne fark vardır?

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren “online eğitim” ve “hibrit eğitim” kavramları eğitim süreçlerinde bildiğimizin dışında bir rutinle tanışmamıza sebep oldu. Geldiğimiz bu günde bir yandan yüz yüze eğitime devam edilirken bir yandan eğitimin diğer türleri de uygulanıyor. Instagram ve Twitter hesaplarından da detaylı bilgilendirmeler yapan blog yazarı, özel eğitim uzmanı ve rehber öğretmen Aylin Çalışkan (@ aylinanne) ile bu kavramları en baştan değerlendirdik.

Ayça ÇERKEZOĞLU

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Online eğitim nedir?

“Online eğitim yani çevrim içi eğitim, eğitim ve öğretimin internet aracılığıyla, bulut teknolojileriyle, öğrencinin öğrenmesinin kişiselleştirilebildiği, yetkinlik temelli ve veriye dayalı sistemin olduğu bir yapıdır. Çevrim içi eğitimde ters yüz öğrenme yöntemi etkin kullanıldığında öğrenciler etkili öğrenme deneyimleri yaşar. Çevrim içi eğitim, e-konferans yöntemi ile saatlerce konu anlatmak değildir.”





Hibrit eğitim nedir?

“Hibrit eğitim, yani blended learning ise; hem çevrim içi hem yüz yüze eğitim ilkelerinin bir arada kullanıldığı sistemdir. Öğrenci ilk önce video, doküman ve sunularla dersin teorik kısmını izler ve kavrar. Konuya hakim olarak sınıfa gelir. Kalıcı öğrenmeyi asıl sağlayan şey etkinliklerdir. Etkinlikleri sınıf içinde öğretmen liderliğinde yapar. Örneğin: deney, pano, afiş tasarım hazırlama vb.”





Online ve hibrit eğitim arasındaki fark nedir?

“Online eğitimin farkı, öğrenciyi merkeze almasıdır. Öğrenme bireyselleştirilebilir. Nasıl mı? Raporlama sistemleri sayesinde bir öğrencinin kaç dakika ders videosu izlediğini, hazırlık düzeyini ölçen sorulara verdiği cevapları, dökümanları okuma süresi gibi pek çok veriye ulaşılabilir. Böylece öğretmen hem sınıfın hem de her bir öğrencisinin hazır bulunuşluk düzeyini ölçme şansına sahip olabilir. Çocuğun öğrenme hızı rahatlıkla tespit edilebilir. Öğrenme hızları birbirine yakın öğrenci grupları veya karma gruplar oluşturulabilir.

Öğretmen daha çok dijital liderdir ve öğretim tasarımı yapan, etkileşimli dijital içerik üreten bir yapıdadır.”





Yüzyüze eğitimi de kısaca tanımlayabilir misiniz?

“Yüz yüze eğitim, hepimizin en yakından tanıdığı ve bildiği en geleneksel yöntemdir. Duygusal ve sosyal yönden özellikle okul öncesi eğitim, ilkokul dönemindeki öğrenciler için tamamlayıcı ve destekleyicidir. Çocuğun okul kültürüyle tanışması ve sosyalleşmesini sağlar. Eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme uygulamaları standarttır.”

Aylin Çalışkan Instagram & Twitter: @ aylinanne

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