ÖSYM sınav takvimi 2022 yayınlandı: YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT sınavı

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı, 2022 yılı sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Takvimde ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yer alırken, milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS tarihleri açıklandı. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de bulunuyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.