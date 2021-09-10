Pedagojik Formasyon nedir, kimler formasyon alır?

Pedagojik formasyonun başlatılacağı YÖK tarafından açıklaması gelmesiyle beraber pedagojik formasyon hakkında ayrıntılar araştırılmaya başlandı.Formasyonda adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. İşte pedagojik formasyon hakkında detaylar...

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Pedagojik formasyonun kaldırıldığına dair iddialar sonrasında birçok kişi “Pedagojik formasyon nedir?” sorusunu sormaya başladı. Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Pedagojik formasyona dair ayrıntılar şöyle…

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun açıkladığı yaklaşık 100'e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor.

YÖK’TEN PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup , 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ‘Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı' ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır” denildi.