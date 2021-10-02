Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Bir firmadan 850 bin liralık simit alınmış

Sayıştay’ın Pamukkale Üniversitesi’ne ilişkin incelemesi ihalesiz alımları ortaya çıkardı. 2020 yılında Yapı İşleri Dairesinin toplam ederi 4,2 milyon lirayı bulan 56 kalem işi ihalesiz yaptırdığı ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Sayıştay'ın Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'ne ilişkin 2020 yılı raporundan ihalesiz yapım işleri ve mevzuata aykırı alımlar çıktı.

İHALE YAPILMALIYDI



Üniversitede öğretim görevlileri ve öğrencilere hizmet veren Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine yönelik incelemede açık ihale çerçeve anlaşması yapılmadan tek bir firmadan bir yılda 850 bin liralık simit, poğaça ve benzeri unlu mamul alındığı belirlendi.

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda yer alan bilgilere göre iktisadi işletme 2020 yılında toplam 5,5 milyon liralık mal alımı gerçekleştirdi.

Raporda birbirine benzer ürünler alındığı, süreklilik arz eden ve çoğunluğu önceden öngörülebilen gıda alımları olduğu işletmenin bu durumu göz önüne alarak ihale kanunundaki usullere göre alım yapması gerektiği görüşü yer aldı.

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ SEÇİLMİŞ



Raporda alımların doğrudan temin yöntemi ile yapıldığı, simit ve poğaçanın yanı sıra bir başka firmadan 370 bin liralık et ile farklı bir firmadan 300 bin liralık atıştırmalık gıda alımının doğrudan satın alma yöntemi ile gerçekleştiği kaydedildi.

Diğer yandan iktisadi işletme kaynaklarından rektörlüğe iki araç alındığı, tüm masraflarının karşılandığı ve bu araçlarda görevlendiren personelin maaş ödemelerinin yapıldığı bilgisine yer verildi.

Yapılan ödemelerin bir kısmının tesisin kuruluş amacının dışında olduğu değerlendirilen raporda hem doğrudan alımlar hem de bu işlem için mevzuata aykırı olduğu görüşü savunuldu.

İHALESİZ YAPIM İŞİ



PAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 2020 yılında toplam değeri 4 milyon 230 bin lirayı bulan yapım işlerini ihalesiz gerçekleştirdiği kaydedildi. Sayıştay denetçileri tarafından yürütülen incelemede bu işlerde Kamu İhale Kurulu'nun uygunluk görüşü alınmadığı ayrıca kanunda belirtilen limitlerin aşıldığı bilgisine yer verildi. Raporda işin ihale kapsamında değerlendirilmesi gerekirken kısımlara bölünerek doğrudan temin veya pazarlıkla yapıldığı tespitine yer verildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATTIK



Sayıştay raporlarının kamuoyuna açıklanmasının ardından Pamukküle Üniversitesi rektörlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, raporda belirtilen bulgulardan haberdar olduğunu duyurdu.

Rektör Ahmet Kutluhan'ın göreve başladığı tarih esas alınarak yapılan açıklamada; “Göreve başladığımız günden bu yana, 2020 yılına dair Soyıştay Raporu ile gündeme gelen bulgulara ilişkin bilgi sahibiyiz. Önceki üniversite yönetimi döneminde gerçekleşen ve ilgili Sayıştay raporunda belirtiler konulara dair iç denetim mekanizmalarını çalıştırarak, soruşturma süreçleri tarafımızca başlatılmış ve halen sürdürülmektedir. Ayrıca raporda yer alan bulguların giderilmesine yönelik düzenlemeler göreve geldiğimiz günden bu güne yönetimimiz tarafından özenle gerçekleştirilmektedir” denildi.