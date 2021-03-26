Sınav karmaşası

Liselerde birinci dönem yapılmayan sınavlar bitti. İkinci dönem sınavları 29 Mart pazartesi günü yerine 1 ay ertelenerek, 3 Mayıs 2021'e alındı. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul sınavları yapılacak.

LİSELER ERTELENDİ

İlk dönemden kalan lise sınavları bugün tamamlanıp, notlar e-okul sistemine girilecek. Sorumluluk sınavlarının 31 Mart Çarşamba günü bitmesi gerekiyor. MEB, liselerdeki 9, 10 ve 11. sınıfların 29 Mart'ta başlayacak ikinci yazılılarını 3 Mayıs 2021'e erteledi. YKS'ye girecek olan 12. sınıfların sınavları ertelenmedi.

ORTAOKULLAR SINAVA

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemini yazılı notuna bakılmaksızın tamamlayan ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul 8. sınıf öğrencileri sınava okullarında alınacak. Kovid-19 salgınında, ‘yüksek' ve ‘çok yüksek' risk grubundaki illerde okuyan 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonra planlanan sınavlar da 3 Mayıs'tan sonra yapılacak. Sınavlara katılmayanlar daha sonra mazeret sınavına alınacak.