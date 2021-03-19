Sınavsız, puansız tıp fakültesi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yatay geçişlerinde usulsüzlük yapıldığını tespit ettiklerini, üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını ve savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Covid-19 salgınında yurt dışında okuyan Türk öğrencilerin mağdur olmaması için ‘iyi niyetle' yatay geçişlerde bazı kolaylıklar sağlandığını kaydeden Saraç, “Amacımız, Türkiye'de eğitim-öğretimlerini sürdürmeleriydi. İyi niyetimiz, suistimal edildi. Usulsüz yatay geçişleri tespit ettik.” dedi.

YURT DIŞINA 1 GÜN BİLE GİTMEDİLER

Ukrayna'daki bazı üniversiteler üzerinden özellikle usulsüzlük yapıldığının anlatan YÖK Başkanı Saraç, “Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için YKS başarı sırası şartı aranan, ‘tıp, eczacılık, hukuk' gibi bölümler var. Dünya Üniversite Sıralamalarında yurt dışında ilk 1000'deki üniversitelerde okuyanlar için ise bu başarı sırası aranmıyor. Ukrayna’da ilk 1000'de yer alan bazı üniversitelerin, başarı sıralaması şartından muaf olmak için tercih edildiği, öğrencilerin bu yolla usulsüz kayıt yaptırıldığı, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmadan, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yaptığı anlaşıldı.” dedi.

USULSÜZLÜĞÜ BÖYLE YAPTILAR!

YÖK ayrıca KKTC'deki bazı üniversitelerdeki usulsüzlüğü de şöyle anlattı; YKS'de başarı sıralaması aranmayan programlara kayıt yaptırılıp, sonra başarı sıralaması şartı olan Türkiye'deki programlara geçiş yapıldığı Denetleme Raporlarına yansıdı. Örneğin; YKS başarı sırası 231.000 olan bir aday önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine kayıt yaptırmış. Sonra, KKTC'deki bir üniversitede Hukuk Bölümü'ne yatay geçiş yapmış. Ardından da, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin Hukuk Bölümüne mevzuata aykırı biçimde geçmiş. Bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkün.”

“VİCDANLAR ZEDELENDİ CEZASIZ KALMAYACAK”

“Kovid-19 Küresel Salgını nedeniyle insani saiklerle sağlanan yatay geçiş imkanını, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için YKS sınavını dolanmanın bir yolu haline getirilmiş olması kamu vicdanını zedelemektedir. İncelemeler sırasında eksik belgelerle yatay geçişi yapılmış öğrenciler de tespit edildi. Usulsüz yatay geçişle alınan öğrencilerin kayıt işlemlerinin iptal edilmesi' üniversitelere bildirildi.

“İSTİSMAR EDİLDİK”

“Türkiye'de, yıllarca YKS sınavına hazırlanan yüz binlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek, özellikle YKS başarı sıralaması şartı olan tıp, hukuk ve eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazandılar. Küresel salgında yurt dışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimler asla kabul edilmeyecek ve gereği yapılacak. Bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerdeki sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.”

“TAKİPLER SÜRECEK”

“Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz”

NE OLMUŞTU?

YÖK geçtiğimiz Mayıs'ta üniversiteye girişte başarı sırası şartı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtlamasını salgın nedeniyle kaldırıp, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılması imkanı tanımıştı.