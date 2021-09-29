Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yüz yüze eğitime su molası

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaşanan su arızası nedeniyle bazı fakültelerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Orhan BOZKURT

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen su arızası nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildi. Üniversite Rektörlüğü resmi internet sitesinden ‘Su Kesintisi Duyurusu’ yayınladı.

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeni hastane inşaatı alanında meydana gelen boru patlaması nedeniyle üniversitemiz yerleşkesinde su kesintisi yaşanmaktadır. Sivas Belediyesi ve Üniversitemiz ekipleri tarafından çalışmalar devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yerleşkeye tekrar su verilecektir” denildi.

FAKÜLTELERE BİLGİLENDİRME NOTU ASILDI

Üniversitede günlerdir su verilememesinin ardından bazı fakültelere eğitime ara verildiğine dair bilgilendirme notları asıldı. Rektörlük Bilgilendirme notunda:

“Üniversite kampüsümüzde ki su arızası nedeniyle fakültemize yüz yüze eğitime 30 Eylül 2021 tarihine kadar ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve akademik personelimize önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.