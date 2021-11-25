Skandallarla gündeme gelmişti… En başarılı rektör seçildi

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi aynı zamanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde rektör olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektörlük görevinin yanı sıra iki fakülte dekanlığı, bir yüksekokulda da müdürlük yaptığı ortaya çıkmıştı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektörlük görevinin yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda müdür olarak görev yaptığını SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı…

SÖZCÜ'nün haberi sonrasında rektör Karabulut'un talimatıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'nun dekan ve müdürünün üniversitenin internet sayfasındaki isimler değiştirilmişti.

Rektör Aysun Bay Karabulut, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) tarafından 2020 yılının en başarılı rektörü seçildi.

GENÇLİK, SPOR, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE ÖNEM VERMİŞ

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Av. Barış Kerim, yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

* 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Türkiye ve KKTC üniversitelerinde bağımsız bir şekilde üniversite öğrencileri arasında yapılan anket ve araştırmalar sonucunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut gençlerin oyları ile Türkiye de 2020 yılının en başarılı Rektörü seçilmiştir.

* MTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut hanımefendinin üniversite öğrencilerinin oylarıyla 2020 yılının en başarılı rektörü seçilmesin de gençlik, spor, kültür ve sanat etkinliklerine önem vermesi ve çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine destek veren çalışmalar yapması gençlere istihdam sağlayan çalışmalar yapması ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim burs imkanları sağlaması başlıca faktörler olmuştur.

REKTÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Yılın rektörü seçilmesinden dolayı sosyal medyada teşekkür eden Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut şunları söyledi:

* GESKON Genel Merkezi tarafından Türkiye ve KKTC üniversitelerinde öğrenciler arasında yapılan anketler sonucunda yılın rektörü kategorisinde @MTU_ozaledu üniversitemizi, bizleri destekleyen gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin.

“REKTÖRE ANKETLE ÖDÜL VERİLDİĞİNİ İLK KEZ GÖRDÜK”

Rektör Karabulut'un anket üzerinden yılın başarılı rektörü seçilmesine anlam veremediklerini belirten CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz, şu ifadeleri kullandı:

* AKP Malatya milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi olan aynı zamanda Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüten Aysun Bay Karabulut şuan ki görev süresi boyunca yapmış olduğu icraatlarla hem yerel hem de ulusal medyada gündeme geldi.

* Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar rektör Aysun Bay Karabulut her daim tartışılan bir isim oldu. Yaptığı işlerle tartışılan bir rektöre Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu tarafından 2020 yılının en başarılı rektörü seçiliyor.

* Ancak burada dikkatimizi ve garipsediğimiz konu şu, bir üniversite rektörüne anketler üzerinden ödül verildiğini biz ilk defa görüyoruz.

* Bu gerçekten akıl almaz ve kabul edilemez bir durum. Üniversitede rektörlük yapan akademisyenlerin ödülleri ancak bilimsel çalışma yapan yada üniversitelerde yetişmiş yapılar ancak verebilir.

* Çünkü üniversiteler bilim yuvalarıdır buraları siyaset kurumundan farklı değerlendirmek lazım.

Bir üniversite rektörüne anketle yılın başarılı rektörü seçmek de zorlama bir durum olmuş.