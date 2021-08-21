Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? 20 bin öğretmen ataması tercihleri için geri sayım

Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması adımı ile devam edecek. MEB tarafından yapılan duyuruya göre daha önce açıklanan tarihlerde değişikliğe gidildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce 1 Eylül ve 6 Eylül aralığında alınacağı açıklanan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında gerçekleştirilecek. 20 bin öğretmen atama sonuçları 3 Eylül’de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapıldı.

Buna göre;

20 bin öğretmen ataması işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.