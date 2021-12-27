Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için beklenen gün geldi. Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre mülakat sonuçları 27 Aralık günü açıklanacak. MEB tarafından erişime açılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e devlet üzerinden yayımlanacak. Sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercih yapma hakkını elde edecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB tarafından alınacak 15 bin sözleşmeli öğretmen için atama süreci sözlü sınav ile devam etti. Sonuçların açıklanmasının ardından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurusu 3 Ocak ile 7 Ocak arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları, MEB tarafından açıklanan tarihe göre 27 Aralık’ta e devlet üzerinden ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. Atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIM









15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.