Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama takvimi…

15 bin öğretmen atama takvimine göre süreçte adaylar sözlü sınava alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi geçtiğimiz günlerde MEB’in internet sitesinde yayınlandı.

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15 bin öğretmen ataması mülakatlar ile devam edecek. 15 bin öğretmen atamaa sürecinde 25 Ekim’de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. Başvuruların 27 Eylül’de başladığı 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB’in internet sitesinde yayınlandı. 15 bin öğretmen atama başvurusu 8 Ekim'e kadar sürecek, 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak'ta açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra öğretmen atamalarının tarihi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim’de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık’ta yapılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI









SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık’ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak’ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak’ta açıklanacak.