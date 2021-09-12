TTB: Yüz yüze eğitimin sürekliliği için düzenleme şart

Türk Tabipler Birliği (TTB) okulların ilk haftası geride kalırken, tam zamanlı yüz yüze eğitimin sürekliliği için düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu açıkladı.

Latif SANSÜR

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TTB, bir buçuk yıl süren uzaktan eğitimsizliğin ardından, geçtiğimiz hafta tüm kademelerde açılan okullarda yaşanan eksikliklerin giderilmesini, hükümetin yükümlülüklerinin yerine getirmesini istedi.

Tam zamanlı yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm topluma “Yetişkin aşılamalarının bir an önce tamamlanması ve sınıf mevcutlarının 30'un altında tutulması için gerekli düzenlemelerin yapılması için hükümete sorumluluklarını hep beraber bir kez daha hatırlatalım!” çağrısı yaptı.

ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA

TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu ile Merkez Konseyinin okullarda yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde devam etmesi için şu anda odaklanılması gereken en önemli şu üç nokta kamuoyu ile paylaşıldı:

– Toplumdaki bütün yetişkinlerin aşılanması okulların en uzun süre, en güvenli şekilde açık tutulabilmesi için en kritik uygulamadır. Bu nedenle aşılamanın tamamlanması için daha fazla çaba gösterilmeli, aşısız yetişkinlerin toplum sağlığını riske atmasını sınırlayan uygulamalar artırılmalı ve 12 yaş üzerinin aşılanması teşvik edilmeli.

– Okullarda çalışan tüm yetişkinlerin aşılamalarının tamamlanması elzemdir. Haftada iki kez PCR testinin pratikte uygulanması çok zordur. Bu nedenle, okullarda çalışan yetişkinlerin aşılanması asıl çözüm olacaktır. Sağlık bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın PCR testi uygulamasında ayrı tutum aldığı ve bu uygulamanın somut olarak hayata geçmediği de tarafımıza gelen bilgiler dahilindedir.

– Yüksek yayılımda olmamız sebebiyle sınıf mevcutlarının mutlaka 30'un altına düşürülmesi gereklidir. Sınıf mevcutlarını düşürmek için öğrencilerin okula gittiği gün sayısından feragat edilmemesi çok önemlidir.

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR TENEFFÜSTE MASKE TAKMAYABİLİR

Yapılan açıklamada bunlara ek olarak okullarda dikkat edilmesi gereken sınıflar ve servislerin havalandırılması, maske, hijyen, HES kodu takibi, Covid-19 önlemleri bir kez daha hatırlatıldı.

12 yaş altı çocukların okul bahçesinde oynarken maske takmasına ve mesafe tutmasına gerek olmadığı vurgulandı. 5 Eylül 2021 akşamı duyurulan “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” başlıklı algoritmanın tespit edilen eksik yönleri yönleri ise şöyle sıralandı:.

– Etkili bir aşı ile aşılanmış ve üzerinden 15 gün geçmiş çocuk ve yetişkinler maske ve belirti izlemi ile okula devam edebilmeli.

– Karantina süresi 14 gün gibi uzun bir süre tutulmuş. Öğrencilerin eğitim kaybını minimuma indirebilmek için, Öğrenci ve öğretmenler için karantina süresi 10 gün ile sınırlanabilir. Veya temasın 5. gününde PCR testi yapılabilir ve negatif çıktığında öğrenci veya öğretmen karantinadan çıkabilir.

– Öğrenciler okula devam ederken her gün hızlı antijen testi yapılabilir. Hızlı test pozitif geldiğinde doğrulama için PCR testine alınır.