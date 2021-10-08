TUS tercihi başladı! TUS tercihleri nasıl yapılır?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. dönem) tercihleri başladı, TUS tercihleri 14 Ekim saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. dönem) tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem tercih işlemleri 08 – 14 Ekim 2021'de yapılacak.
TUS TERCİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 08 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.