Üniversite yüz yüze eğitimi erteledi
Sinop Üniversitesi, 20 Eylül’de başlaması planlanan güz yarıyılının, 27 Eylül olarak değiştirildiğini açıkladı. Üniversite ayrıca sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ise derslerin 27 Eylül-29 Ekim 2021 tarihleri arasında hibrit yöntemle yapılacağını, 1 Kasım tarihinden itibaren de yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Pandemi koşullarında öğrencilerimizin yaşadıkları şehirlerden Sinop'a ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri ve barınma koşullarını rahatça oluşturabilmeleri için Üniversitemiz tarafından önlisans/lisans/lisansüstü programlarında 20 Eylül 2021 olarak ilan edilen 2021-2022 akademik yılı başlama tarihi, bir hafta ertelenerek 27 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir.
HİBRİT EĞİTİM KARARI
*Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçemizde ise KYK yurtlarının bir müddet daha öğrenci barındıramayacak durumda olması sebebiyle, Ayancık Meslek Yüksekokulundaki bütün programlarda eğitim öğretimin 27 Eylül-29 Ekim 2021 tarihleri arasında hibrit şeklinde; 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise daha önceden uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler dışındaki derslerin yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. İHA